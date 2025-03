Ecco come sarà dopo la ristrutturazione l’ex Pineta di Chiaramonte Gulfi. FOTO

In principio era l’albergo più famoso negli anni ’70 e ’80 della provincia di Ragusa. Poi, è diventato un eco-mostro in decadenza. Oggi, appare sventrato per via dei lavori di demolizione. Domani, diventerà la nuova sede della scuola alberghiera di Chiaramonte.

Proseguono senza troppi imprevisti gli interventi di demolizione parziale dell’ex albergo “La pineta” di Chiaramonte Gulfi, parte del più ampio piano di recupero e valorizzazione ambientale promosso dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla variazione di bilancio del 2024. Un progetto da circa 8 milioni e 800 mila euro in totale. Solo la demolizione costa 525 mila euro e dovrebbe terminare a fine aprile 2025 e si tratta di una demolizione parziale prevista per soli due piani.

Cosa prevede il progetto

L’edificio verrà trasformato in una sede moderna e sostenibile per l’Istituto Alberghiero. Il nuovo complesso ospiterà aule speciali per cucine e laboratori, oltre a spazi per riunioni e conferenze. Inoltre, sarà sede di fondazioni dedicate alla cucina e alla promozione del territorio. Il progetto, che sarà approvato entro marzo, seguirà i principi della bioedilizia, con l’uso di materiali naturali per garantire un impatto ambientale ridotto.

Avanzamento dei lavori

La demolizione procede rapidamente: entro la fine della settimana sarà completata la rimozione dei piani fuori terra. Successivamente inizierà lo smaltimento del materiale di risulta. La fase più delicata, riguardante il piano interrato, seguirà subito dopo.

