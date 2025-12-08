Ecco chi sono i due poliziotti che hanno salvato l’anziano smarrito sulla SS 115

Dietro una notizia di cronaca che ha già fatto il giro del territorio, ci sono due volti, due nomi e una storia di professionalità e umanità. Sono Fausto e Davide, agenti della Polizia Stradale di Vittoria, protagonisti di un intervento che, qualche notte fa, ha evitato una tragedia.

Erano circa le tre del mattino quando, durante il loro turno di pattuglia, hanno notato una figura camminare al buio lungo la Strada Statale 115. Un uomo anziano, disorientato e in evidente stato confusionale, che rischiava di essere investito dai veicoli in transito.

I due poliziotti non hanno esitato: si sono fermati, lo hanno messo in sicurezza e lo hanno tranquillizzato, restando con lui finché non si è sentito protetto. Da lì è partita l’attività di identificazione, che ha permesso di ricostruire una storia drammatica: l’anziano era uscito di casa a Modica il pomeriggio precedente, facendo perdere completamente le sue tracce. I familiari, disperati, ne avevano denunciato l’allontanamento al Commissariato, da cui erano scattate immediatamente le ricerche.

Grazie al sangue freddo e all’attenzione di Fausto e Davide, tutto si è concluso nel migliore dei modi. Dopo le prime cure mediche, l’uomo è stato riaffidato ai suoi parenti, che hanno accolto la notizia con sollievo e gratitudine.

Un episodio che ricorda cosa significhi davvero il motto della Polizia di Stato: #essercisempre. Non solo un impegno formale, ma un modo di essere, fatto di vigilanza, empatia e interventi che cambiano il destino delle persone.

Fausto e Davide non cercano i riflettori. Ma oggi è giusto raccontare il loro gesto, perché dietro ogni uniforme ci sono donne e uomini che ogni giorno – spesso nel silenzio – proteggono le nostre comunità.

