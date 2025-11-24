Anziano disperso a Modica: ritrovato dalla polizia sulla SS 115

Un intervento tempestivo della Polizia Stradale di Vittoria ha evitato una potenziale tragedia nella notte tra ieri e oggi lungo la strada statale SS 115, nei pressi del Ponte Guerrieri a Modica.

Verso le tre di notte, durante i consueti controlli sulle principali arterie della provincia, gli agenti hanno notato un uomo anziano che camminava a piedi in stato di evidente confusione. Immediatamente, l’equipaggio si è avvicinato, ha tranquillizzato l’uomo e lo ha messo al sicuro.

I successivi accertamenti hanno rivelato che l’anziano si era allontanato dalla propria abitazione di Modica nel primo pomeriggio del giorno precedente. I familiari, disperati per la sua scomparsa, avevano già segnalato l’allontanamento al Commissariato di Polizia di Modica, ma le ricerche fino a quel momento non avevano dato esito positivo.

Dopo le prime cure mediche, l’anziano è stato riconsegnato ai familiari, che hanno espresso profonda gratitudine agli agenti della Polizia di Stato per il loro intervento rapido ed efficace.

Foto: repertorio

