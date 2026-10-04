Incarichi a tre specialisti in pensione: Sallemi per l'Ortopedia del Guzzardi di Vittoria, Tumino per la Pediatria e Milardi per Anestesia e Rianimazione, fino al 31 dicembre 2026.
È venuta a mancare, all’età di 82 anni, Rosa Lidia Maria Scaringella, ex cancelliera.
04 Ott 2026 11:04
A darne il triste annuncio sono gli amici e tutti i parenti.
La camera ardente è stata allestita presso la Parrocchia del SS. Salvatore, ai Jungi, a Scicli, dove domani, 5 ottobre, alle ore 10, saranno celebrati i funerali.
Al termine delle esequie, la salma sarà trasferita nel cimitero di Modica.
I familiari ringraziano quanti prenderanno parte al rito funebre e si uniranno al loro dolore. Si dispensa dalle visite.
Scicli, 4 ottobre 2026.
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