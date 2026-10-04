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È venuta a mancare, all’età di 82 anni, Rosa Lidia Maria Scaringella, ex cancelliera.

È venuta a mancare, all’età di 82 anni, Rosa Lidia Maria Scaringella, ex cancelliera.

04 Ott 2026 11:04
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A darne il triste annuncio sono gli amici e tutti i parenti.

La camera ardente è stata allestita presso la Parrocchia del SS. Salvatore, ai Jungi, a Scicli, dove domani, 5 ottobre, alle ore 10, saranno celebrati i funerali.

Al termine delle esequie, la salma sarà trasferita nel cimitero di Modica.

I familiari ringraziano quanti prenderanno parte al rito funebre e si uniranno al loro dolore. Si dispensa dalle visite.

Scicli, 4 ottobre 2026.

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