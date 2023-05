Due tartarughe ritrovate morte a Kamarina

Ancora due tartarughe ritrovate morte a Kamarina, precisamente nei territori compresi tra Scoglitti e Ragusa. I due esemplari sono stati ritrovati nella spiaggia adiacente le mura del museo. Si tratta del sesto ritrovamento avvenuto quest’anno: tutte Caretta Caretta e tutte spiaggiate, in avanzato stato di decomposizione. Naturalmente, fra coloro che si occupano di tutelare la fauna, c’è molta preoccupazione.

TROPPE LE TARTARUGHE SPIAGGIATE QUEST’ANNO IN PROVINCIA

Non è fin’ora possibile, infatti, stabilire un nesso di causa ed effetto circa queste morti. Il ritrovamento è stato segnalato da un turista alla guardia ambientale ed esponente dell’Oipa Riccardo Zingaro, che, immediatamente, si è attivato per far intervenire chi di competenza affinchè gli esemplari venissero rimossi.