Due società di mutuo soccorso si fondono. Nasce la “Cancellieri – La Pira”

La fusione di due società mutuo soccorso a Vittoria. La società “Rosario Cancellieri” e quella intitolata a Giorgio La Pira hanno deciso la fusione, che è avvenuta a fine aprile.

Vittoria conta la presenza di numerose società di mutuo soccorso, alcune antichissime, con una funzione attiva nella vita sociale, nel sostegno ai soci bisognosi e nel “mutuo soccorso” e con la finalità dell’assistenza ai soci anche nel momento della morte. Numerose società gestiscono anche alcune tombe sociali per la sepoltura in luoghi dedicati e la cura di essi.

Nei giorni scorsi le due società hanno vissuto un momento storico. La società Rosario Cancellieri, una delle più antiche di Vittoria (vanta 150 anni di storia) e quella intitolata a La Pira (nata 40 anni fa), si sono fuse, mantenendo entrambe le denominazioni. Si chiamerà “Cancellieri – La Pira”. Inoltre, per la prima volta, negli organismi direttivi sono presenti anche le donne.

Il nuovo presidente è Carmelo Traina (proveniente dalla La Pira), Salvatore Vindigni è il vicepresidente, Giovanni Ficicchia il segretario, Angelo Vainella, il vicesegretario, Ugo Cannizzo è stato individuato come cassiere. I consiglieri sono Nicola Cassitella e Nadia D’Amato.

Per celebrare la fusione e in occasione del secondo centenario dalla nascita di Rosario Cancellieri, già senatore del Regno d’Italia e sindaco di Vittoria, è stato organizzato un convegno per ricordare la figura dell’illustre concittadino vittoriese e del sindaco di Firenze che si terrà il 7 maggio, alle 18, al Teatro comunale. Si intitola “Rosario Cancellieri e Giorgio la Pira: due interpreti del loro tempo”. Interverranno il sindaco Francesco Aiello, la dirigente del provveditorato, Daniela Mercante e il presidente della nuova società Carmelo Traina. Sono previsti gli interventi dell’assessore vittoriese Paolo Monello e di Corrado Monaca. Modera la giornalista Nadia D’Amato.

