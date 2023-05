Due nuovi pozzi per fronteggiare la crisi idrica a Scicli, Sampieri e Cava d’Aliga

Due soluzioni che permetteranno di dare una normale e costante erogazione di acqua in città ma anche al villaggio Jungi e nelle borgate di Sampieri e Cava d’Aliga. Riguardano la riattivazione del pozzo Cannata che porterà ad una maggiore erogazione di acqua a Scicli e Jungi ed i lavori al pozzo ex Esa destinato ad eliminare le carenze idriche a Sampieri e Cava d`Aliga.

Dopo un anno e mezzo torna in attività il pozzo Cannata che si trova in contrada Ritegno.

“L’area circostante il pozzo è stata bonificata e la vecchia pompa sommersa rimossa così come la colonna di adduzione ormai in disuso e arrugginita – spiega il sindaco Mario Marino – è stata eseguita anche la prova di portata del pozzo da parte del personale specializzato, passaggio preliminare e necessario per l’installazione di una nuova elettropompa sommersa tale da garantire il perfetto utilizzo compatibilmente con la falda acquifera. L’installazione della nuova pompa è prevista nell’arco di questa settimana. Con il nuovo impianto di sollevamento e la nuova colonna di adduzione la portata dell’acqua erogabile dal pozzo nella rete cittadina potrà essere massimo di 15 litri al secondo, destinati in primis al quartiere Jungi. Consultando dei tecnici specializzati è stato deciso di non andare al massimo sfruttamento della falda acquifera optando invece per una portata di 12 litri al secondo. Grazie alla riattivazione del Pozzo Cannata, si avrà la messa in funzione del serbatoio idrico di contrada Gurgazzi che, nei fatti, dopo il serbatoio di San Matteo e del Rosario, sarà il terzo “polmone idrico” per la nostra città”.

Presto sarà attivato anche il pozzo ex Esa di contrada “Raspulla” a Sampieri.

“Entro il mese di luglio sarà attivato questo altro pozzo – afferma l’assessore alle manutenzioni Enzo Giannone – a breve, subito dopo l’acquisizione delle aree in cui passerà la conduttura idrica, verranno appaltati i lavori di messa in opera della conduttura di addizione del pozzo, acquisito a titolo gratuito lo scorso anno, che consentirà di alimentare il serbatoio di Sampieri con un incremento della portata di circa 17 litri al secondo. Lo stesso pozzo servirà la borgata di Cava d’Aliga ed anche il quartiere Jungi, in condiderazione del fatto che le colonne risultano collegate tra di loro”.