Due nuovi acquisti per lo Scicli C. R. che domenica apre la stagione con il Vigor Gela. Arrivano Vitale dal Pro Ragusa e Casagrande dall’Avola

Una gara in trasferta, la prima di campionato nel girone D di Promozione quella in programma domani. Al “Vincenzo Presti” di Gela i ragazzi del mister Peppe Rosa vanno forti della vittoria maturata in casa domenica scorso contro il Niscemi nella gara di ritorno della Coppa Italia che si portava dietro uno scottante 7-0 in favore dei nisseni. Quell’1-0 della gara di ritorno in loro favore, invece, ha messo i cremisi nelle condizioni di credere nelle loro capacità e nelle loro forze seppure siano usciti dalla Coppa Italia. Da due settimane la preparazione li ha visti impegnati a tutto tondo.

Domenica si và a Gela con la voglia di fare bene, di offrire una prestazione di prestigio. Si spera nella vittoria ma un pari in ultima analisi potrebbe essere un risultato buono.

Da settimane la nuova dirigenza è impegnata nel ritoccare la squadra con nuovi acquisti. Gli ultimi due, formalizzati giovedì sera, rappresentano un bel colpo per lo Scicli. Sono Riccardo Casagrande e Salvatore Vitale. Riccardo Casagrande, classe ’92 attaccante, ha militato nelle scorse stagioni nel Canicattini, nel Megara Augusta e più recentemente nel Città di Avola, ed è già a disposizione di mister Peppe Rosa per la prima giornata di campionato contro la Vigor Gela. Salvatore Vitale, classe ’89 centrocampista, proviene invece dal Pro Ragusa, con la cui maglia ha abbondantemente superato una quarantina di reti, in oltre cento presenze con la maglia neroverde, figurando fra i protagonisti del salto in Promozione nel 2021. Con New Team Ragusa, Marina di Ragusa, Città di Comiso e Frigintini, fra Promozione e Prima Categoria, le altre esperienze del suo lungo curriculum. Anche Vitale è già a disposizione per la gara di domenica a Gela.

