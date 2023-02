Donna in gravidanza con l’auto in panne soccorsa nella notte dai vigili del fuoco: ora è al Giovanni Paolo II. FOTO

Una storia che per fortuna è finita bene, nonostante le brutte condizioni climatiche di questi due giorni. Una donna in gravidanza, che si trovava all’interno di un’auto in panne, è stata soccorsa stanotte dai vigili del fuoco: è stata così accompagnata al Giovanni Paolo II dove ha potuto partorire.

AUTO IN PANNE, SMOTTAMENTI, ALBERI IN STRADA

Ma non si contano gli interventi dei vigili del fuoco nella notte: oltre alle numerose richieste per auto in panne, i vigili del fuoco sono intervenuti per qualche piccolo smottamento, rimozione alberi, cartelloni pubblicitari.



Nel corso della notte diverse richieste di intervento per strade allagate, con auto in panne, in tuti i percorsi viari della provincia, abitazioni invase dall’acqua che non drenava dalle strade.