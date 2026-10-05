“Dolcetto o scherzetto”? In Sicilia la notte dei morti era tutta un’altra cosa

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Sem­pre più dif­fu­so an­che in Ita­lia il rito dei fe­steg­gia­men­ti di Hal­lo­ween, la not­te del­le stre­ghe, mol­to sen­ti­ta da bam­bi­ni ed adul­ti ne­gli Sta­ti Uni­ti in par­ti­co­la­re.

Halloween, originariamente noto come All Hallows’ Eve, ha radici celtiche e celebra la vigilia di Ognissanti il 31 ottobre, mescolando tradizioni antiche e moderne.È pro­prio in que­sto Pae­se in­fat­ti, che nel XX se­co­lo ha as­sun­to for­me tan­to ac­cen­tua­te quan­to com­mer­cia­li. Dal­le ori­gi­ni cel­ti­che le­ga­te pre­va­len­te­men­te alla fe­sta di Sa­m­hain, ce­le­bra­ta la not­te del 31 di ot­to­bre, Hal­lo­ween sim­bo­leg­gia la mor­te e l’oc­cul­to di cui è ti­pi­co il sim­bo­lo del­la zuc­ca con in­ta­glia­ta una spa­ven­to­sa fac­cia sor­ri­den­te e il­lu­mi­na­ta dal­l’in­ter­no, de­ri­van­te dal per­so­nag­gio di Jack O’lan­tern.

La fe­sta si è poi dif­fu­sa an­che in al­tri Pae­si del mon­do con ma­ni­fe­sta­zio­ni che va­ria­no dal­le sfi­la­te in co­stu­me ai gio­chi dei bam­bi­ni, che gi­ra­no per le case re­ci­tan­do la clas­si­ca for­mu­let­ta del trick or treat, vale a dire dol­cet­to o scher­zet­to. Oggi Hal­lo­ween, va­rian­te scoz­ze­se del nome com­ple­to All Hal­lo­ws’ Eve, che tra­dot­to si­gni­fi­ca “Not­te di tut­ti gli spi­ri­ti sa­cri”, di­ven­ta­ta una del­le prin­ci­pa­li fe­sti­vi­tà sta­tu­ni­ten­si, sem­bra ab­bia as­sun­to più che al­tro un ca­rat­te­re con­su­mi­sti­co di­sco­stan­do­si pro­gres­si­va­men­te dal si­gni­fi­ca­to ori­gi­na­rio, dove pri­meg­gia­no fe­steg­gia­men­ti in co­stu­me a tema per in­te­ri wee­kend, così in USA come in Ir­lan­da, in Au­stra­lia e nel Re­gno Uni­to, tra­slan­do per lo più in di­ver­ti­men­to per gio­ven­tù cre­sciu­ta a di­sca­pi­to del va­lo­re clas­si­co del “dol­cet­to o scher­zet­to”, che pure per­ma­ne.La sua sto­ria, ri­sa­len­te a tem­pi re­mo­ti, se­con­do al­cu­ni stu­dio­si trae ori­gi­ne dal­la fe­sta ro­ma­na de­di­ca­ta a Po­mo­na, dea dei frut­ti e dei semi o dal­la fe­sta dei mor­ti det­ta Pa­ren­ta­lia.

L’Influenza di Halloween: Incontro tra Tradizione e Halloween

Negli ultimi anni, l’influenza di Halloween si è fatta sentire in Sicilia, aggiungendo un tocco di modernità alla Festa dei Morti. I giovani, ispirati dalle festività nordamericane, introducono elementi come costumi spaventosi, dolcetti e scherzi divertenti. Questa fusione tra tradizione e novità ha reso la Festa dei Morti ancora più coinvolgente per tutte le generazioni. Si crea un’atmosfera unica in cui il sacro e il profano si incontrano, permettendo alle generazioni più giovani di celebrare i propri antenati in modo più vivace e giocoso.

La tra­di­zio­ne si­ci­lia­na

Mol­to co­no­sciu­ta in Si­ci­lia un’an­ti­ca tra­di­zio­ne che sem­bra es­se­re le­ga­ta a que­sta de­ri­va­zio­ne mi­no­ri­ta­ria, quel­la in cui la fan­no da pa­dro­ne sul­le ta­vo­le di tut­ti, i ti­pi­ci dol­cet­ti di pa­sta di man­dor­le a for­ma di frut­ta chia­ma­ti ap­pun­to “frut­ta mar­to­ra­na” che, an­che in que­sto caso, si gu­sta­no pro­prio il Gior­no dei Mor­ti. Ma c’è di più e di mol­to ca­rat­te­ri­sti­co nel no­stro Pae­se, un rito solo si­ci­lia­no. Nel­l’i­so­la, qual­che gior­no pri­ma del­la not­te del 31 ot­to­bre tut­ti i bam­bi­ni scri­vo­no una let­te­ri­na ai pro­pri cari de­fun­ti de­scri­ven­do per bene qua­li doni, gio­cat­to­li o al­tro di ogni ge­ne­re che sia, de­si­de­ra­no ri­ce­ve­re in re­ga­lo e la na­scon­do­no da qual­che par­te per casa.

Po­sto buo­no può es­se­re sot­to il ta­vo­lo in cu­ci­na così come tra un li­bro sul­la scri­va­nia del­la pro­pria ca­me­ret­ta. La sera del 31 poi, bi­so­gna na­scon­de­re con cura una sco­del­la, me­glio se bel­la am­pia, che ver­rà riem­pi­ta ac­cu­ra­ta­men­te con dol­ci ti­pi­ci del mo­men­to e a far­la da pa­dro­ne, ov­via­men­te, la frut­ta mar­to­ra­na che de­li­zia il pa­la­to di gran­di e pic­ci­ni e co­no­sciu­ta in tut­to il mon­do. Una brut­ta co­pia ne è ad esem­pio il mar­za­pa­ne. Ed ecco che la mat­ti­na del 1° no­vem­bre, alla buon’ora, tut­ti giù dal let­to alla ri­cer­ca in giro per la casa, tra ten­de, pol­tro­ne e ta­vo­li­ni, dei tan­to at­te­si dol­cet­ti e re­ga­li e poi di cor­sa con i ge­ni­to­ri al ci­mi­te­ro a rin­gra­zia­re il pro­prio be­ne­fat­to­re. E guai per chi non é sta­to un bam­bi­no buo­no, at­ten­zio­ne, du­ran­te la not­te qual­che spi­ri­tel­lo mal­va­gio po­treb­be ve­ni­re a far­vi di­spet­ti come grat­tu­giar­vi i pie­di o riem­pi­re la vo­stra sco­del­la con ci­pol­le, aglio e car­bo­ne in­ve­ce che con i go­lo­si dol­ci.

La Notte di Halloween

Nella notte buia e scura, tra le ombre di paura, streghe danzano nel vento, mentre il cielo è un lamento. Zucche accese fanno luce, tra i sentieri della voce, bimbi in maschera, che allegria, dolcetto o scherzetto, che magia! Fantasmi bianchi, pipistrelli, volano bassi tra i castelli, mentre il lupo ulula lontano, Halloween è qui, stringi la mano! Un incanto, un brivido lieve, la notte passa, il giorno si beve, ma il ricordo resta nel cuore, di Halloween e del suo splendore



Sal­va­to­re Bat­ta­glia

Pre­si­den­te del­l’Ac­ca­de­mia del­le Prefi

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