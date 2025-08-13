Dibattito sulle antenne a Modica, tra ricorsi persi e piani alternativi

Un dibattito sempre più intenso soprattutto dopo la bocciatura dei ricorsi presentati dal Comune avverso la allocazione dell’antenna di via Peppino Impastato. Per Vito D’Antona di Sinistra Italiana sarebbe opportuno proseguire con il precedente piano delle antenne nell’attesa che venga esaminato ed approvato il nuovo piano che indica siti alternativi in aree di proprietà comunale.

Antenne telefonia Modica: preoccupazioni dei cittadini

“Sono legittime le preoccupazioni sollevate dai cittadini del quartiere – afferma Vito D’Antona – a distanza di quasi due anni dal primo avvio dei lavori per l’installazione di diverse antenne a Modica la questione sia tuttora aperta e non definita. In assenza di informazioni da parte dell’Amministrazione comunale pare che le aziende interessate siano intenzionate a procedere alla installazione delle antenne nelle aree da esse prescelte, senza alcuna possibilità di individuare siti alternativi posti a distanza da zone densamente abitate. Fra l’altro sembra che da qualche mese sia stato predisposto un nuovo piano per l’installazione delle antenne che si trova all’attenzione delle commissioni consiliari per essere approvato dal Consiglio comunale”.

Nuovo piano per le antenne telefonia Modica

La strada da percorrere, allora? “Tenere conto del precedente piano, tuttora in vigore, per l’individuazione di siti alternativi, di cui alcuni addirittura previsti in terreni di proprietà comunale, posti a debita distanza dalle zone abitate” – auspica il rappresentante di Sinistra Italiana. Il Comune di Modica s’è visto perdente per ben tre volte su questa problematica che traccia la strada verso l’installazione delle antenne per la telefonia seguendo norme piuttosto aperte.

