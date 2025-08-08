Antenne 5G: il Comune di Modica perdente davanti al Tar

Per l’antenna 5G in via Peppino Impastato il Tar non accoglie il ricorso del Comune di Modica che ancora una volta è costretto ad essere perdente in questa procedura. L’Amministrazione Monisteri è già al terzo ricorso dal quale esce perdente. Le preoccupazioni dei residenti non sono passate inosservate a palazzo San Domenico tant’è che fra ordinanze di sospensione dei lavori e ricorsi al Tribunale amministrativo si è andati avanti: da un lato i cittadini preoccupati per l’impatto ambientale e per la salute dall’altro il Comune deciso a non lasciarli soli. Al terzo ricorso al Tar, però, l’ente esce nuovamente perdente.

E l’assessore Tino Antoci che ha seguito da vicino la questione?

“Siamo davanti ad un contratto fra privati quindi il Comune partiva da una situazione di svantaggio. Si è cercato di contenere il problema presentando ben tre ricorsi, sull’antenna di via Peppino Impastato sono stati presentati tre ricorsi, per quanto riguarda la questione paesaggistico-ambientale non c’è il vincolo della Soprintendenza ed anche l’Enac ha detto che non ci sono problemi per quanto riguarda il movimento aereo nella zona – spiega l’assessore Tino Antoci – non solo sono stati presentati tre ricorsi, tutti e tre perdenti ma abbiamo anche redatto e mandato alle commissioni consiliari il nuovo piano delle antenne già nello scorso mese di gennaio. Mi preme sottolineare che il piano antenne è vigente solo dopo essere approvato dal consiglio comunale. Noi ancora aspettiamo i pareri delle commissioni consiliari. Voglio spiegare che, nella zona di via Peppino Impastato, era previsto un sito alternativo ma visto che il piano non è stato esaminato ed approvato dalle commissioni consiliari siamo fermi. Fra l’altro come Comune abbiamo già pronto un nuovo piano antenne con nuove aree. Mi preme sottolineare che come amministratore ho fatto tutto quello che c’era da fare, cioè ricorsi al Tar e piano comunale antenne con la proposta di siti alternativi di interesse strategico per la società installatrice”.

