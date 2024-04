Installazione antenna 5G a Modica: l’amministrazione individuerà altre aree più idonee

Nell’udienza cautelare presso il TAR di Catania riguardante la causa promossa da Inwit S.p.A. contro il Comune di Modica riguardante l’installazione dell’antenna 5G in Via Peppino Impastato, la società ha deciso di rinunciare alla richiesta di sospensiva dell’efficacia dell’ordinanza comunale che aveva sospeso i lavori. Questo significa che l’installazione non avverrà in via Peppino Impastato, una via densamente popolata e ritenuta, sia dai cittadini che si sono costituiti in comitato, sia da Assoutenti, sia dall’amministrazione, non idonea per l’installazione.

L’Amministrazione comunale di Modica, e in particolare il sindaco della città, Maria Monisteri, si impegna a continuare la propria attività a tutela dei cittadini, monitorando i passaggi necessari con i tecnici incaricati per predisporre un Piano Polab condiviso e tecnicamente plausibile.

INDIVIDUARE ALTRE AREE

Questo piano avrà il compito di individuare le aree più adatte all’installazione delle antenne 5G a Modica, rispettando criteri oggettivi che tengano conto delle reali necessità tecnologiche e del territorio e dei suoi abitanti.

