L’ultimo saluto a Giuseppe Cannizzo: il funerale a Vittoria

L’ultimo saluto a Giuseppe Cannizzo. La città di Vittoria si è fermata nel pomeriggio di ieri per rendere omaggio al consigliere comunale morto il 27 aprile scorso. Il funerale si è svolto nella basilica di San Giovanni battista ed è stato presieduto da don Robert Dynerowiczm, parroco di S. Maria di Portosalvo a Scoglitti, insieme a don Giovanni Giaquinta, parroco della Madonna del Rosario.

I FUNERALI

La casa di via Alessandria è stata, in questi giorni, meta di tanti amici e persone che hanno amato e stimato Cannizzo Il corteo funebre è partito dall’abitazione di Cannizzo, in via Alessandria, poi a piedi ha percorso il breve tratto fino al Municipio, dove la bara si è fermata, salutata da un applauso. A seguirlo i familiari, i rappresentati dell’amministrazione comunale e numerosi amici e pazienti. Cannizzo era stato stimatissimo medico di famiglia, apprezzato da tanti. Poi il corteo ha proseguito fino alla chiesa, sostando brevemente davanti alla sede della Congregazione del Santissimo Crocifisso, di cui Cannizzo era membro.

A conclusione della celebrazione, la figlia Chiara ha ricordato brevemente il padre, definendolo quasi un “eroe”. “In questi giorni mi sono resa conto come tu fossi una persoina straordinaria, apprezzata da tanti”. La chiesa strapiena ne era la plastica testimonianza.

Cannizzo era stato vittima di un incidente domestico il 12 aprile, cadendo da un albero. È rimasto in coma per due settimane. Poi il suo cuore si è fermato. I familiari hanno autorizzato l’espianto degli organi.

