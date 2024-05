Sicurezza pubblica in città. Dibattito su ordine pubblico e vandalismo a Scicli

Una serie di interrogativi rivolti al sindaco Mario Marino su quello che la sua Amministrazione sta facendo per le competenze che gli spettano in materia di sicurezza in città. Li pongono il gruppo di Fratelli d’Italia. “Rapine e furti in attività commerciali ed abitazioni private, spaccio in pieno centro storico a qualsiasi ora del giorno e della notte, risse e litigi tra giovani allo sbando, atti di vandalismo e quant’altro accaduto in questi mesi, smentiscono le dichiarazioni del sindaco sul fatto che la delinquenza era stata debellata. Noi pensiamo che a Scicli ci sia ormai un problema di degrado sociale e delinquenziale radicato” – commenta il partito di Giorgia Meloni.

La questione viene sollevata in un momento delicato, con le forze di polizia impegnate nelle indagini dell’omicidio Ottaviano e nel controllo del territorio.

“Ci sono progetti di integrazione culturale e sociale della comunità straniera? Progetti che prevedono il contrasto alla dispersione scolastica? Ci sono programmi di integrazione della pianta organica della polizia municipale, visto che gli agenti attualmente in forza sono pochi per ricoprire le reali necessità richieste dal territorio e di conseguenza costretti a turni stressanti? Si è pensato di stipulare una convenzione con la vigilanza privata oppure effettuare controlli sul territorio tramite l’ausilio della protezione civile, come attuato da alcune realtà vicine? – si chiede il gruppo di Scicli di Fratelli d’Italia – si è pensato di emanare ordinanze anti bivacco per limitare ad esempio il numero di bottiglie di vetro vuote abbandonate nei vari angoli della città, come ad esempio il parcheggio di Via Badiula, tra l’altro da giorni al buio e di conseguenza un luogo poco sicuro? Di potenziare l’illuminazione di alcune zone e quartieri della città, che al buio diventano ‘luoghi paradisiaci’ per chiunque voglia delinquere? Sono state intraprese azioni politiche volte a richiedere l’aumento del numero degli agenti nella tenenza dei Carabinieri di Scicli? In che stato versa il sistema di videosorveglianza, installato grazie al grande lavoro della Giunta Venticinque, al quale il Sindaco si riferisce sempre, senza mai affrontare nel dettaglio gli impedimenti che ne ostacolano l’utilizzo?”. Tutti interrogativi che affondano in uno stato di malessere che si vive in città con la gente che attende una svolta nella prevenzione e nella repressione dei reati.

