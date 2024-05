Consegnati i lavori all’ex albergo dei poveri a Modica: un progetto che prevede sale di lettura, aule multimediali e coworking

Sono stati consegnati a Modica i lavori di rigenerazione urbana presso l’ex Albergo dei Poveri grazie a un finanziamento di 3 milioni di euro proveniente dal PNRR. I lavori, che saranno eseguiti dall’Impresa EdilZeta, si prevede dureranno 545 giorni.

IL PROGETTO

Questo progetto non solo riguarda la riqualificazione di un edificio ricco di storia e simbolismo per Modica, ma anche la creazione di spazi destinati ai giovani. Saranno realizzate sale lettura, spazi di coworking, aule multimediali e altre strutture per favorire attività di coprogettazione, condivisione e socializzazione. Questo intervento mira non solo a ridare vita agli edifici storici, ma anche a riportare l’energia e la vitalità nei quartieri, con particolare attenzione a Modica Alta.

La riqualificazione dell’ex Albergo dei Poveri si inserisce in un più ampio processo di recupero e valorizzazione del patrimonio storico della città, che comprende anche interventi come quello già in corso a Palazzo Denaro Papa.

