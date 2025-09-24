Danno alla rete idrica, Comiso dichiara guerra a Italgas: revocata la concessione

Linea dura del Comune di Comiso contro Italgas. Disposta la revoca dei provvedimenti autorizzativi concessi alla società per l’esecuzione di scavi su sede stradale, dopo il grave episodio avvenuto lo scorso 22 settembre. Quel giorno, intorno alle 14, in via De Gasperi, durante i lavori di metanizzazione, una condotta idrica comunale è stata danneggiata. L’incidente ha provocato la sospensione dell’erogazione idrica in gran parte della città, con disagi significativi per residenti e attività.

“Ciò che è accaduto è inammissibile – ha dichiarato l’assessore al ramo, Assenza – perché la ditta non è intervenuta con tempestività per riparare il guasto, lasciando irrisolto un danno che ha causato l’interruzione di un servizio pubblico essenziale”. A scongiurare il peggio sono stati i tecnici di Iblea Acque, che hanno operato fino al completo ripristino della condotta. Ma per l’amministrazione comunale l’episodio rappresenta una soglia di non ritorno: il caso sarà infatti segnalato all’Autorità Giudiziaria per le valutazioni del caso.

