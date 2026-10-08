“Dammi il portafoglio o ti ammazzo”: corriere minacciato con un coltello, 26enne arrestato a Vittoria

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Doveva essere una normale consegna, ma per un corriere si è trasformata in una serata da incubo. Durante il servizio, infatti, sarebbe stato affrontato e minacciato con un coltello da un giovane che gli avrebbe intimato di consegnare il portafoglio.

All’interno c’erano i documenti personali e circa 500 euro in contanti. È successo a Vittoria, dove la segnalazione della vittima ha fatto immediatamente scattare l’intervento degli agenti del Commissariato di P.S.

Il corriere ha fornito agli investigatori una descrizione dettagliata dell’accaduto e dell’autore della rapina. Elementi che hanno permesso alla Polizia di avviare tempestivamente le ricerche e di concentrare gli accertamenti su un 26enne vittoriese.

L’attività investigativa ha portato in breve tempo all’individuazione del giovane, ritenuto responsabile della rapina. Secondo la ricostruzione fornita dalla Polizia, il malvivente, dopo aver minacciato la vittima con un coltello, si sarebbe impossessato del portafoglio contenente denaro e documenti per poi allontanarsi rapidamente. La tempestività della segnalazione e il lavoro degli investigatori del Commissariato hanno consentito di risalire al presunto autore dell’aggressione.

Al termine delle formalità di rito, il 26enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.La posizione dell’indagato resta naturalmente al vaglio dell’autorità giudiziaria e la sua eventuale responsabilità dovrà essere accertata con sentenza definitiva.

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