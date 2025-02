Da Neet a Next: a Ragusa un progetto per il riscatto dei giovani

Aiutare i giovani a ritrovare fiducia in sé stessi, offrire loro strumenti concreti per entrare nel mondo del lavoro e della formazione, contrastare il fenomeno dei Neet – ragazzi che né studiano né lavorano – e trasformarli in Next, pronti a costruire il proprio futuro. Con questo obiettivo nasce a Ragusa il progetto “Ricomincio da me”, finanziato con 160.000 euro grazie all’Avviso LINK! Connettiamo i giovani al futuro.

Un riconoscimento importante per il Comune di Ragusa, premiato come uno dei 154 Comuni virtuosi d’Italia per le sue politiche giovanili e oggi capofila di questa iniziativa. Il progetto è realizzato in collaborazione con Fondazione San Giovanni Battista, L’Argent, Cooperativa Sociale Proxima, ItaliaCamp e Logos Società Cooperativa, tutte realtà impegnate a creare opportunità per i ragazzi del territorio.

Dai dati all’azione: un percorso per il futuro dei giovani

Il primo passo sarà un’indagine statistica per comprendere meglio il fenomeno dei Neet a Ragusa, attraverso un questionario già in corso. I dati raccolti offriranno una fotografia reale della situazione e permetteranno di strutturare al meglio le attività del progetto.

Ma “Ricomincio da me” non si ferma alla teoria: il 27 e 28 marzo si terrà un grande evento motivazionale con la partecipazione di Giovanni Muciaccia, Marcello Ascani e Noemi David, tre volti noti che, con le loro storie ed esperienze, avranno il compito di ispirare e coinvolgere i giovani, dimostrando che il cambiamento è possibile.

Il cuore del progetto sarà rappresentato da sei masterclass gratuite, pensate per offrire competenze pratiche e strumenti utili per avvicinarsi al mondo del lavoro. Possono partecipare i giovani tra i 14 e i 35 anni residenti a Ragusa, scegliendo tra sei percorsi formativi diversi:

Produzione Culturale e Partecipazione Attiva (a cura di L’Argent), per conoscere le realtà culturali del territorio e imparare a realizzare eventi e progetti.

(a cura di L’Argent), per conoscere le realtà culturali del territorio e imparare a realizzare eventi e progetti. RADICA – MENTE (curato dalla Cooperativa Sociale Proxima), un percorso che unisce teoria e pratica per scoprire il mondo dell’agricoltura sostenibile.

(curato dalla Cooperativa Sociale Proxima), un percorso che unisce teoria e pratica per scoprire il mondo dell’agricoltura sostenibile. Hotellerie e Ristorazione (seguiti da Logos Società Cooperativa), per chi vuole muovere i primi passi nei settori dell’accoglienza turistica e della ristorazione.

(seguiti da Logos Società Cooperativa), per chi vuole muovere i primi passi nei settori dell’accoglienza turistica e della ristorazione. Web Radio e Musica Digitale e Digital Content Creator (gestiti da ItaliaCamp), per entrare nel mondo della produzione musicale, della radio online e della creazione di contenuti digitali.

Un nuovo punto di riferimento per i giovani: nasce l’InformaGiovani

Oltre alla formazione, il progetto prevede anche l’apertura di una sede fisica dell’InformaGiovani presso il Centro Commerciale Culturale di Ragusa. Qui i ragazzi potranno trovare informazioni su bandi, eventi, opportunità di crescita e strumenti utili per sviluppare le proprie idee e i propri talenti.

“Non possiamo permettere che i nostri giovani si sentano già sconfitti. Questo progetto nasce per accendere in loro la voglia di riscatto e dare strumenti concreti per costruire il proprio futuro”, ha dichiarato il sindaco Peppe Cassì durante la conferenza stampa di presentazione.

Con “Ricomincio da me”, Ragusa continua a investire nelle nuove generazioni, offrendo loro un’alternativa concreta e un’opportunità per ripartire con entusiasmo e nuove prospettive.

