Da Bruca a Punta Corvo: ecco chi resterà senz’acqua per i lavori al Currumeli

I maggiori disagi arrivano dal serbatoio Currumeli a monte di Donnalucata da dove viene distribuita l’acqua potabile nelle frazioni di Playa Grande, Donnalucata, Bruca e gran parte di Cava d’Aliga fino a Punta Corvo alla periferia di quest’ultimo centro abitato. Acqua razionata con alcune interruzioni per permettere l’esecuzione di lavori e di verifiche programmate nel serbatoio Currumeli. Cava d’Aliga percepirà meno disagi perchè verrà distribuita l’acqua dal serbatoio Bruffalori sito a Sampieri.

“Si tratta di un intervento programmato che porta all’interruzione dell’erogazione dell’acqua proveniente dal serbatoio Currumeli che alimenta il territorio compreso tra contrada Barone a Donnalucata e contrada Punta Corvo, compresa la frazione di Cava d’Aliga – spiega gli uffici comunali – tuttavia l’alimentazione idrica di Cava d’Aliga e Punta Corvo sarà garantita per il 90 per cento dal serbatoio Bruffalori sito in Sampieri. Al fine di eseguire una serie di verifiche e di interventi programmati, l’erogazione dell’acqua proveniente dal serbatoio Currumeli di Donnalucata sarà chiusa per tre settimane nei giorni di lunedì notte e giovedì notte. Sarà comunque garantita l’alimentazione idrica di Cava d’Aliga e Punta Corvo grazie all’attingimento per il 90 per cento dal serbatoio Bruffalori di Sampieri”.

