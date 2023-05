Da 34 anni in Polizia, il nuovo questore di Ragusa è Vincenzo Trombadore di origini modicane

E’ ufficiale l’arrivo a Ragusa del questore Vincenzo Trombadore, 57 anni, originario di Modica. Il suo insediamento è previsto per il 15 maggio. Prenderà il posto di Pinuccia Albertina Agnello che entrerà in servizio alla guida della questura di Caltanissetta. Trombadore lascia la questura di Macerata dopo due anni e mezzo. Una lunga storia trascorsa all’interno della Polizia dove è entrato nel 1989. Ha girato tutta l’Italia nella progressione costante di carriera iniziando dalla Questura di Torino, come funzionario dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. In servizio in diversi commissariati viene inviato in missione a Brindisi e Bari per servizi connessi all’ordine pubblico e riguardanti l’allora emergenza dei profughi albanesi.

CHI E’ VINCENZO TROMBADORE

Nella sua carriera, viene applicato nei Centri Interprovinciali Criminalpol: dall’Antiracket in Versilia (centro Toscana di Firenze), svolge attività info-investigative sulle stragi di Capaci e via D’Amelio e dirige il Nucleo Antiracket di Gela (centro Sicilia Occidentale di Palermo), opera come vice dirigente del Centro Interprovinciale Criminalpol (centro Sicilia Orientale di Catania). Matura esperienza anche nel campo dei sequestri di persona investigando a Nuoro e Orgosolo. A Catania è stato dirigente dell’Antidroga della Mobile, funzionario all’Ufficio di Gabinetto e dirigente di Commissariati. Vice comandante del 1° Reparto Mobile di Roma, nel 2008 dopo la promozione è stato comandante della Mobile di Cagliari. Dal 2010 al 2013, nella Direzione Centrale delle Specialità, è stato Direttore della 3° Divisione del Servizio Reparti Speciali. Per i successivi sei anni è stato direttore del 2° Settore dell’Ufficio Ordine Pubblico della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e rappresentante del Dipartimento di pubblica sicurezza per le attività di coordinamento sul territorio nazionale in occasione del G7 – 2017. Dirigente superiore dal 2019, è stato Ispettore generale presso l’Ufficio Centrale Ispettivo e successivamente Direttore del Servizio Reparti Speciali.

Per il Dipartimento pubblica sicurezza in materia difesa nucleare, biologica, chimica, radiologica ed esplosiva (Cbrne) e per le attività definite in gruppi di lavoro a Bruxelles è stato componente del Comitato scientifico dei Master di 1° e 2° livello presso l’Università Tor Vergata di Roma – Dipartimento di Ingegneria Industriale, dove ha redatto pubblicazioni scientifiche di settore. E’stato docente al Centro Alti Studi della Difesa (CASD), alle Scuole di Polizia e all’Università di Tor Vergata. L’ultimo incarico quindi, la questura di Macerata che ha guidato per due anni e mezzo, dal 1 dicembre del 2020.