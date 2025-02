Crisi dei consumi, il Codacons: “Costretti a spendere di più per avere meno”

Il 2024 si chiude con un bilancio negativo per le vendite al dettaglio in Italia. Sebbene il valore delle vendite sia aumentato del +0,7%, i volumi sono calati del -0,4%, segno di una riduzione del potere d’acquisto delle famiglie.

L’analisi del Codacons

Secondo il Codacons, negli ultimi due anni i prezzi al dettaglio sono aumentati del +13,8%, mentre nel 2024 l’inflazione è rimasta al +1% annuo. Questa situazione ha causato una riduzione della spesa complessiva di 3,4 miliardi di euro.

Il 2025 si prospetta altrettanto difficile: inflazione in ripresa e nuovi aumenti per beni essenziali ed energia. Il Codacons sollecita il governo a intervenire con misure concrete per frenare i rincari e sostenere i consumi, evitando un ulteriore peggioramento della situazione economica delle famiglie.

