Covid: “In Sicilia proroga fino al 31 dicembre per il personale sanitario”

Prorogare sino al 31 dicembre 2022 per il personale sanitario impiegato in Sicilia durante il periodo dell’emergenza Covid 19. E’ l’obiettivo dell’atto di indirizzo diffuso dall’assessorato alla Salute della Regione Siciliana.

“Alla luce dell’incidenza della contagiosità da Covid-19 che continua a suscitare preoccupazioni sull’intero territorio siciliano, l’assessorato regionale alla Salute intende prorogare i rapporti in essere per il personale sanitario assunto durante il periodo di emergenza sino al 31 dicembre 2022” fa sapere il deputato regionale Orazio Ragusa.

“Per quanto riguarda il personale medico non specializzato né specializzando incaricato presso le Usca – sottolinea – è riconosciuta alle aziende sanitarie la facoltà di attivare in house i corsi formativi per il riconoscimento dell’attestato di emergenza sanitaria territoriale al fine di potenziare le attività di ausilio e supporto presso le strutture di emergenza-urgenza e le centrali operative del 118.

A tal fine, le Asp dovranno trasmettere entro il 25 marzo una tabella riepilogativa analitica da cui si evinca il numero di personale medico non specializzato o in specializzazione che potrebbe aderire al corso in questione. I rapporti in essere dovranno essere prorogati fino al 31 dicembre anche attraverso una loro rimodulazione oraria, nei limiti di capienza dei fabbisogni di personale necessario per fare fronte alle attività in questione”.