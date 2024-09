Coppa Italia. Si gioca Mazzarrone – Vittoria. I biancorossi vicini al passaggio del turno

Il Vittoria gioca domani in Coppa Italia contro il Mazzarrone. Forte del risultato dell’andata (quattro a zero maturato tra le mura casalinghe) il Vittoria affronta la gara di ritorno, che si disputerà a Mazzarrone, con i favori del pronostico. I biancorossi di Danilo Rufini sono a un passo dal passaggio del turno e l’allenatore potrebbe approfittarne per provare nuovi schemi e inserire qualche giovane outsider nella formazione della prima squadra. Probabilmente dovrà fare a meno del centrocampista Lo Nigro, alle prese con qualche acciacco, che non si è allenato per tutta la settimana. Rufini potrebbe decidere di tenerlo a riposo.

Tra una settimana esordio nel campionato di Eccellenza

Dopo la Coppa Italia il Vittoria sarà atteso dal campionato di Eccellenza. La prima gara di campionato è in programma domenica 15 settembre. Il Vittoria affronterà in casa la Nebros di Messina.

