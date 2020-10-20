Come richiedere un prestito personale con Compass a Ragusa

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Compass a Ragusa si conferma da anni come una delle soluzioni più in voga quando c’è da chiedere un prestito personale. L’importo massimo richiedibile ammonta a 30.000 euro e la durata massima del piano di ammortamento è pari a 10 anni. Questa finanziaria a Ragusa si contraddistingue, perché mette a disposizione di coloro che hanno bisogno di liquidità aggiuntiva, tutta una serie di formule a scelta. Ad esempio, a fronte di spese impreviste oppure in caso di esborsi urgenti che graverebbero in maniera considerevole sul bilancio familiare, Compass consente di saltare il pagamento della rata sino a 5 volte per l’intera durata del piano di rimborso. In alternativa, è possibile anche diminuire in corso d’opera la somma della rata da restituire, prolungando però il funzionamento. Tutto questo, senza dover pagare spese aggiuntive.

Quali sono i requisiti per poter beneficiare dei prestiti targati Compass?

In primo luogo, il richiedente deve avere un’età compresa tra i 18 e i 70 anni. Poi occorre la residenza in Italia. Chiaramente, anche gli stranieri possono beneficiare dei finanziamenti a Ragusa, proposti da Compass, a patto che abbiano la cittadinanza in Italia da almeno un anno ed il permesso di soggiorno valido, se extracomunitari.

Quando si richiede un prestito, chiaramente ci vogliono delle garanzie. Un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un’azienda privata o pubblica oppure la pensione consentono quasi sempre di ottenere l’importo desiderato, a meno che non si è rientrati in passato tra coloro che hanno subito un protesto o un pignoramento. La certezza data dalla busta paga o le entrate della pensione consentono l’erogazione della liquidità desiderata. Per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti, ottenere il prestito personale Compass, per quanto più difficile (nonostante spesso incassino di più rispetto a coloro che hanno una busta paga), non è comunque impossibile, specie se si possiedono le giuste garanzie, quali ad esempio un immobile di proprietà, titoli di stato oppure un parente, un amico disposti a fare da garanti.

Come funziona la pratica dei prestiti personali Compass?

La scelta più saggia è quella di prendere appuntamento in filiale con un consulente Compass. Questo professionista ha il compito di indicare le migliori proposte commerciali disponibile. Per i dipendenti pubblici o presso imprese private, così come per i pensionati, in linea di massima conviene quasi sempre la Cessione del Quinto a Ragusa. In cambio di 1/5 dello stipendio al netto delle entrate, il richiedente potrà ottenere l’importo desiderato in un’unica soluzione direttamente sul suo conto corrente e procedere al pagamento, come indicato nel piano di rimborso. Il tutto senza costi aggiuntivi e senza perdite di tempo in filiale, visto che la trattenuta sarà automatica. A versarla è sempre il datore di lavoro o l’ente pensionistico a Compass. Il tutto automaticamente e senza rischi di dimenticare le rate.

Quali sono i documenti da esibire?

Carta di identità, codice fiscale o tessera dei servizi, copia del contratto di lavoro, copia dell’ultima busta paga o dell’ultimo cedolino della pensione o dell’ultima dichiarazione dei redditi.

Tempi di erogazione

Il punto Compass di Ragusa, come in tutta Italia, a fronte di valutazione positiva della domanda, eroga l’importo desiderato entro 48 ore lavorative mediante assegno o via bonifico bancario. A quel punto, parte il piano di rimborso con addebito automatico in conto corrente. Altra alternativa è quella di procedere al rimborso nei punti autorizzati QuiPay oppure con i bollettini rimborsabili nei punti vendita LIS PAGA o SisalPay, negli uffici di Poste Italiane, ecc. Risparmiare di farsi la fila, d’altronde, è un vantaggio tutt’altro che indifferente. Per prendere appuntamento, si consideri infine che gli orari sede Compass a Ragusa sono 09:00 – 13:00 e 14.30 – 18:00, dal lunedì al venerdì.

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