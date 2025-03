Chiaramonte Gulfi, incidente sul lavoro: operaio resta incastrato nelle lame di una motozappa

Momenti di paura questa mattina in contrada Cirrito, a Chiaramonte Gulfi, dove un operaio è rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando con una motozappa. Per cause ancora in fase di accertamento, l’uomo è finito con gli arti inferiori tra le lame del mezzo, rimanendo intrappolato.

L’allarme è scattato alle 11:55, quando il personale del 118 ha richiesto con urgenza l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberare il ferito. Sul posto è giunta una squadra operativa che, con un delicato intervento tecnico, ha dovuto smontare le lame della motozappa per riuscire a estrarre l’operaio senza aggravare ulteriormente le sue condizioni.

Nel frattempo, è stato allertato anche l’elisoccorso, che ha provveduto al trasporto d’urgenza del lavoratore verso un presidio sanitario specializzato. Le sue condizioni restano serie, ma saranno i medici a valutare la gravità delle lesioni riportate.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri di Chiaramonte Gulfi e il personale dello SPRESAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro dell’ASP), che avvieranno gli accertamenti per stabilire le cause dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

I Vigili del Fuoco sono rimasti sul posto fino al decollo dell’elicottero, assicurandosi che tutte le operazioni di soccorso si svolgessero in sicurezza.

