Chi c’è dietro la scia di fuoco? A Pozzallo brucia un’altra auto, la quinta. Terrore in città (video)

Ancora paura a Pozzallo, dove le fiamme hanno divorato una Citroën Cactus C4 parcheggiata in via Mazzini, nel quartiere San Paolo. L’incendio, di probabile origine dolosa, ha trasformato l’auto in una carcassa di lamiere carbonizzate, lasciando dietro di sé un’inquietante scia di roghi sospetti che sta mettendo in allarme la città.L’allarme è scattato in serata, quando alcuni passanti, notando il bagliore delle fiamme e il fumo denso che si alzava nel cielo, hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco di Modica, giunti tempestivamente sul posto. Nonostante il rapido intervento, le fiamme avevano già avvolto l’intera vettura, riducendola a un ammasso irriconoscibile di lamiere annerite.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Pozzallo, che hanno avviato i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica del rogo e individuare eventuali responsabili. Non si esclude alcuna pista, mentre cresce l’ansia tra i residenti: si tratta infatti della quinta auto incendiata dall’inizio dell’anno, un dato che fa temere una preoccupante escalation.Le forze dell’ordine stanno ora valutando possibili collegamenti tra gli episodi e non escludono la pista dell’intimidazione o del racket. Pozzallo è in allarme: chi c’è dietro questa scia di incendi? È il segnale di una guerra sommersa o il gesto isolato di piromani senza scrupoli?Le indagini sono in corso, ma una cosa è certa: la paura cresce e i cittadini chiedono risposte. Chi sarà il prossimo bersaglio?

© Riproduzione riservata