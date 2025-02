Che fine hanno fatto le panchine di piazza San Giovanni? Tolte per il ghiaccio… Ma torneranno

“Cercansi” panchine in piazza San Giovanni a Ragusa. Che fine hanno fatto? Se lo chiedono alcune persone che ci hanno contattato in redazione mentre anche sui social (la foto che vi propiniamo è tratta da facebook) i quesiti vengono posti da alcuni cittadini. Ma che fine hanno fatto queste panchine? Presto detto, sono sparite poco prima di Natale quando è stata installata la pista di pattinaggio per permettere, a chi pagava l’ingresso, di poter pattinare sul “ghiaccio” e provare l’ebbrezza come nelle grandi piste delle grandi città. Dimensioni a parte della pista, su cui avevamo già scritto un nostro articolo, ma che motivo c’era di spostare le panchine per installare la pista di pattinaggio? Non la si poteva spostare un po’ più in là, viste anche le non ingombranti dimensioni? A voler pensare male, chissà se c’è stato un ragionamento, ovvero cogliere l’occasione dell’atteso arrivo della pista di pattinaggio per smontare le panchine che, spesso, venivano utilizzate soprattutto dagli extracomunitari. E siccome si ritiene che gli extracomunitari se restano in piazza possono rappresentare condizioni di insicurezza, sembra che si sia presa la palla al balzo per togliere le panchine del tutto ed evitare gli stazionamenti degli extracomunitari. Ma così si sono tolte anche ad altri fruitori. Insomma, sapete un po’ com’è il proverbio che riguarda il dispetto alla moglie da parte del marito? E sembra anche che al Comune siano arrivati dei messaggi di alcuni cittadini felici di poter finalmente vivere la piazza senza che gli extracomunitari fossero seduti nelle panchine. Ma siccome non tutti la pensano così (e aggiungiamo noi per fortuna) sempre al Comune sono arrivate altre segnalazioni di persone anziane che erano ben felici di poter condividere le panchine anche con gli extracomunitari. Del resto una piazza è anche quello, cioè un luogo di ritrovo, di socializzazione, di confronto. Deve essere un luogo di sano ritrovo ma non sono certamente le panchine e i deretani delle persone che le usano ad essere il problema. I problemi sono altri, come le soluzioni. E a quanto sembra proprio stamani è arrivato il nuovo input per procedere nuovamente all’installazione delle panchine smantellate.

