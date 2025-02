C’è chi butta ancora l’immondizia in strada nonostante la differenziata: a Ragusa, lotta agli “sporcaccioni”. Multe e controlli

C’è chi continua ad abbandonare i rifiuti a Ragusa, nonostante la raccolta differenziata porta a porta e i controlli. Come nel caso di un cittadino che è stato multato dopo essere stato sorpreso ad abbandonare il proprio rifiuto indifferenziato in strada con un giorno d’anticipo, nonostante fosse in possesso dei mastelli

E’ lotta all’abbandono dei rifiuti a Ragusa. A dichiararlo è il sindaco della città, Peppe Cassì, che ha annunciato anche una serie di controlli rafforzati, anche porta a porta, da parte della Polizia Locale.

L’azione repressiva si è intensificata in particolare nel Centro storico. Solo nell’ultimo mese, sono state emesse 12 sanzioni per violazioni legate all’abbandono dei rifiuti, mancata differenziazione e mancato possesso dei mastelli. Inoltre, i controlli si sono ampliati anche grazie all’uso della tecnologia, ovvero con il supporto delle telecamere nascoste e delle fototrappole per individuare i trasgressori.

Foto: repertorio

