Caro carburanti, blocco sulla ex SS114 a Melilli: protesta vicino alla raffineria

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Dalla mezzanotte è in corso un blocco stradale sulla ex SS114 Orientale Sicula, nei pressi della raffineria Augusta-Melilli. La mobilitazione porta nel cuore del polo industriale siracusano la protesta contro il costo di benzina e gasolio. Il presidio interessa un’area strategica per il settore energetico e richiama l’attenzione sulle difficoltà di chi deve fare quotidianamente i conti con la spesa per i carburanti.

Il peso su trasporti, agricoltura e bilanci familiari

Per gli autotrasportatori, il gasolio incide direttamente sui costi di gestione. Una pressione che riguarda anche gli agricoltori, per i quali il carburante è indispensabile per azionare i mezzi e svolgere le lavorazioni.Alle difficoltà delle attività produttive si aggiungono quelle delle famiglie, chiamate a sostenere le spese degli spostamenti per lavoro, studio e necessità quotidiane. La protesta di Melilli riporta così al centro dell’attenzione il peso dei carburanti sull’economia locale, dai trasporti alle imprese fino ai bilanci domestici. ( foto Franco Assenza)

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