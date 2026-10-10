Calcio, Promozione. New entry in casa Santa Croce: arriva attaccante cresciuto nel vivaio della Roma

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Camerunense di nascita Daniel Barel Tueto Fotso è un nuovo giocatore del Santa Croce Soccer, squadra che milita nel campionato di Promozione, girone D. Esterno offensivo classe 2003, arrivato nel vivaio della Roma nel 2016, porta in biancazzurro velocità, dribbling e voglia di emergere.

Con la Roma ha compiuto un importante percorso di crescita, bruciando le tappe e mettendosi in evidenza per le proprie qualità tecniche e atletiche. Un talento che, già sotto età, aveva conquistato un posto da protagonista nell’Under 17 giallorossa allenata da mister Fabrizio Piccareta, attirando l’attenzione degli addetti ai lavori.

Velocità, dribbling e capacità di attaccare la profondità sono le caratteristiche principali del nuovo giocatore biancazzurro. Esterno offensivo prevalentemente di sinistra, ama puntare l’avversario nell’uno contro uno, sfruttare gli spazi e accelerare palla al piede, diventando particolarmente pericoloso nelle ripartenze. Qualità a cui abbina una buona capacità realizzativa e un tiro che gli consente di trasformare le iniziative personali in occasioni da rete.

Dotato di una struttura fisica importante e di ampi margini di miglioramento, Tueto Fotso rappresenta un profilo interessante per il presente e per il futuro del Santa Croce Soccer. Il suo percorso, iniziato in uno dei settori giovanili più prestigiosi d’Italia, testimonia la voglia di crescere e di continuare a ritagliarsi uno spazio. Dopo l’esperienza con la Roma, il suo cammino è proseguito attraverso realtà giovanili e prime squadre di diversi campionati, tra cui l’Atalanta Primavera, la Dinamo Zagabria, il Torpedo Kutaisi e diverse società italiane. Nel suo curriculum figurano anche l’Angelana Assisi, in Eccellenza umbra, l’Acireale, in Serie D, il Quartu Sant’Elena, in Eccellenza sarda, e l’Oltrepò Pavese.



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