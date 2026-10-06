Calcio, Promozione: il Santa Croce Soccer prova la volata. In difficoltà Comiso e Frigintini

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Nel campionato di Promozione le battistrada sono Santa Croce Soccer, Serradifalco e Noto. Le tre squadre sono a punteggio pieno dopo le prime due giornate del girone D, che comprende le squadre delle province di Siracusa, Ragusa e parte di Enna e Caltanissetta, oltre alla calatina Qal’At.

Il Santa Croce di mister Fabio Campanaro era una delle favorite della vigilia e sta confermando le previsioni, insieme alle altre due capolista. Ha battuto sul proprio terreno la Barrese, una neo promossa che non nasconde le proprie ambizioni. A segno, per il Santa Croce, Tomaimno, autore di una doppietta con un gol per tempo, mentre negli ultimi minuti Zarrella ha completato al tripletta. Santa Croce in testa alla classifica a punteggio pieno. Nel prossimo turno ospiterà la Megarese.

Vince anche il Pro Ragusa, che invece è una veterana di questo torneo. Batte il Canicattini e sale a 4 punti. Il Noto ha battuto per 2 – 1 l’Atletico Megara, mentre l’altra squadra del capoluogo, Ragusa Boìys, è stato battuto sul terreno del Cassibile

Sconfitte anche le altre due squadre: il Frigintini è stato battuto dalla Sommatinese. Il Comiso è stato battuto dal Serradifalco. Entrambe le squadre restano attardate in classifica: un solo punto per il Frigintini, mentre il Comiso, dopo due sconfitte consecutive, è ultimo a zero punti. La squadra del presidente Gaetano Tomasello fatica a trovare la quadra nel nuovo campionato dopo il meritato ripescaggio che l’ha portata nella serie superiore.

Ragusa Boys e Pro Ragusa giocano nell’anticipo del 10 ottobre. Il Ragusa Boys ospita il Noto, il Pro Ragusa scenderà in campo a Gela.

Nella terza giornata spicca il derby tra Frigintini e Comiso. Entrambe le squadre sono attardate e affamate di punti, Il Comiso è addirittura a zero punti. A questo punto del campionato, c’è ancora tempo per recuperare, ma la sconfitta per entrambe avrebbe un sapore amaro.

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