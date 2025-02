Benvenuti gatti! Ragusa crea un angolo per una prima colonia felina. Intanto tanti cani randagi alla zona industriale

Un passo avanti nella tutela degli animali nel centro storico di Ragusa. Giovedì 27 febbraio, è stata consegnata in comodato d’uso gratuito un’area di proprietà comunale, situata in zona Carmine, alla dott.ssa Daniela Bocchieri, referente della colonia felina 251/19. L’assegnazione dell’area ha un duplice obiettivo: garantire la sicurezza e il benessere dei gatti della colonia e migliorare la convivenza tra gli animali, gli studenti del vicino Istituto Scolastico CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) e i residenti del quartiere.

Questa iniziativa rappresenta una prima sperimentazione, sulla base della quale il Comune valuterà la possibilità di destinare altre aree inutilizzate a beneficio delle colonie feline cittadine.

Ci segnalano invece la presenza di numerosi cani randagi alla zona industriale di Ragusa. Alcuni camminano in branco e rischiano di diventare pericolosi per chi cammina a piedi verso la propria auto parcheggiata all’esterno degli opifici. Oggi pomeriggio alcuni cani si sono avvicinati ad un’automobilista che stava cercando di salire in auto. Nessun concreto pericolo, ma abbastanza paura per la presenza numerosa dei cani attorno al mezzo.

