Bagnanti e diportisti protetti: la Guardia Costiera di Pozzallo intensifica i controlli per Ferragosto
14 Ago 2025 09:57
Pozzallo si prepara a vivere un Ferragosto all’insegna della sicurezza in mare e sulle spiagge. La Guardia Costiera, nell’ambito dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2025”, intensifica controlli e pattugliamenti, garantendo presenza costante per tutelare bagnanti, diportisti e subacquei lungo i circa 100 km di costa del compartimento marittimo.
Controlli rafforzati su mare e terra
Durante i giorni di maggiore affluenza, tutti e cinque i mezzi navali della Guardia Costiera di Pozzallo saranno operativi, affiancati da pattuglie via terra coordinate con l’Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti e la Delegazione di Marina di Ragusa, recentemente riaperta per garantire interventi rapidi e maggiore vigilanza.
Prevenire è meglio che curare: sicurezza e prudenza prima di tutto
Le regole di base per bagnanti, diportisti e subacquei sono semplici, ma fondamentali: non nuotare da soli, rispettare le distanze di sicurezza dalle boe, verificare sempre le condizioni meteo e le dotazioni di bordo, e immergersi solo se in ottime condizioni fisiche e in coppia con un esperto.
Numeri da tenere a portata di mano
Per qualsiasi emergenza, il numero blu 1530 della Guardia Costiera è attivo 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale. In alternativa, il 112, Numero Unico di Emergenza Europeo, resta a disposizione.
