Autovelox incendiato sulla SP 17 a Vittoria: si cerca ancora chi ha appiccato il fuoco

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Restano ancora da chiarire i contorni dell’incendio che, sabato notte ha danneggiato l’autovelox installato lungo la strada provinciale 17, arteria che collega Vittoria con Scoglitti.

L’apparecchiatura è stata interessata da un incendio provocato, secondo i primi accertamenti, dall’impiego di liquido infiammabile. Un elemento che rende l’episodio particolarmente serio e sul quale sono in corso ulteriori verifiche da parte degli organi competenti.

Dopo il danneggiamento, l’attenzione si è concentrata sull’attività investigativa. Si sta ancora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e, soprattutto, per risalire agli autori del gesto. L’episodio riporta al centro dell’attenzione la situazione della SP 17, una delle principali vie di collegamento con la frazione di Scoglitti e una strada caratterizzata dalla presenza di numerosi accessi laterali e attività agricole. Un contesto nel quale il rispetto dei limiti di velocità e delle altre regole della circolazione assume un’importanza particolare.

L’autovelox rappresenta infatti uno degli strumenti utilizzati per il controllo della velocità e, di conseguenza, per contrastare comportamenti che possono aumentare i rischi per chi percorre quotidianamente quella strada.

Le indagini proseguono e si attende che gli accertamenti possano portare all’individuazione dei responsabili, chiarendo anche le motivazioni alla base di un gesto che ha danneggiato un dispositivo destinato al controllo della sicurezza stradale.

(Foto di Franco Assenza)

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