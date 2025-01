Atti di vandalismo e azioni delinquenziali: la ricetta di Start Scicli che parla di problema sottovalutato

Atti di vandalismo ed azioni delinquenziali tout court che provocano allarmismo in una città dove si vive nella tensione e che sarebbero stati sottovalutati. All’ordinanza del sindaco Mario Marino viene riconosciuto quel “pugno duro” letto fra le righe del provvedimento. Da Start Scicli l’appello a ricostruire la giunta con la nomina del quinto assessore dopo che Valeria Timperanza ha lasciato più di un mese fa il posto in giunta e di mettere più attenzione nell’affrontare la questione legata all’ordine pubblico. “L’ordinanza che vieta la vendita di bibite in vetro per contrastare gli episodi di vandalismo registrati in città, rappresenta un primo segnale di riconoscimento del problema della sicurezza urbana – viene fatto rilevare – finalmente sembra emergere la consapevolezza che esiste una questione rilevante, che non può essere più sottovalutata. In passato, avevamo più volte sollecitato l’amministrazione su questo tema, ma ogni nostro intervento veniva derubricato come allarmismo o sciacallaggio”.

Gli startini parlano di interventi già chiesti nel passato.

“Avevamo chiesto un incremento dei controlli, soprattutto nelle aree centrali e nelle zone della movida durante l’estate, ma le nostre richieste sono rimaste inascoltate. Tuttavia, non saranno certo i bicchieri biodegradabili o il divieto di utilizzo dei monopattini a risolvere il clima di insicurezza che la città vive ormai da oltre un anno – affermano – occorrono interventi politici concreti, che purtroppo sono del tutto assenti e che potrebbero giocare un ruolo fondamentale nel prevenire e contrastare episodi di violenza. Ci chiediamo: dove sono le politiche giovanili? Dove sono le iniziative sociali? È possibile che una città come Scicli non presti nessuna attenzione a tematiche così importanti? Serve una visione politica chiara, capace di intervenire sulle radici del problema e di restituire sicurezza e serenità ai cittadini”.

