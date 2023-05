Arcigay e chiesa Metodista di Scicli insieme il 17 maggio

Il 17 maggio di ogni anno si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. Per questo motivo, Arcigay Ragusa e la Chiesa Evangelica Metodista di Scicli hanno deciso di vivere questa giornata insieme e di organizzare un evento molto importante.

GLI APPUNTAMENTI DEL 17 MAGGIO

Alle 19.30 appuntamento a Scicli davanti alla panchina rainbow al lato di Piazza Busacca, per qualche minuto di silenzio e ricordo. Alle 20, presso la chiesa Evangelica Metodista di Scicli , una veglia per vivere un momento di testimonianze e condivisione. Il 17 maggio è stato scelto in quanto è la ricorrenzza della rimozione dell’omosessualità dalla lista delle malattie mentali.