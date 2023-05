Aperta la nuova circonvallazione a Pedalino in via XXV aprile: un’opera attesa da 20 anni

E’ stata aperta ufficialmente al traffico la nuova circonvallazione di via XXV aprile a Pedalino. Si tratta di un’opera attesa da oltre 20 anni e che finalmente ieri, 3 maggio, è stata inaugurata. Si tratta di un’opera molto importante con un risvolto pratico e fondamentale per far defluire il traffico, soprattutto nei mesi estivi in cui nella frazione comisana si concentra la presenza di villeggianti e di visitatori.

LA CERIMONIA IERI, 3 MAGGIO

Questa circonvallazione era attesa davvero da diversi anni dai residenti che ieri, hanno condiviso la cerimonia di inaugurazione alla presenza del Parroco della Parrocchia di Santa Maria del Rosario che ha voluto dare la sua benedizione.