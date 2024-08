Angelo Rallo è il nuovo difensore del Modica Calcio

Il Modica Calcio continua a rinforzare la propria difesa con l’acquisizione di Angelo Rallo dall’Enna. Rallo, nato nel 2000 a Marsala, si unisce alla squadra guidata da Pasquale Ferrara. Cresciuto nelle giovanili del Trapani, Rallo ha maturato esperienza fino alla categoria Beretti e ha indossato la maglia della Primavera del Parma. La sua carriera ha subito una svolta significativa con la Dattilo Noir nella stagione 2019/2020 in Eccellenza, dove ha giocato 23 partite e ha contribuito alla vittoria del campionato con una difesa che ha subito solo 15 gol.

Nel 2021 Rallo è passato all’Enna, con cui ha vinto il campionato nella stagione scorsa, segnando due gol in 17 presenze. Ora, con la maglia del Modica Calcio, Rallo si dichiara entusiasta e onorato. Sottolinea la facilità della sua scelta, grazie alla storia e alle ambizioni del club. Ringrazia il direttore Marcello Pitino e l’allenatore Pasquale Ferrara per l’opportunità e promette di impegnarsi al massimo per onorare la maglia e raggiungere gli obiettivi della stagione. Rallo invita inoltre i tifosi a sostenere la squadra, garantendo massimo impegno e passione.

© Riproduzione riservata