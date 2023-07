Anche Modica si appresta a vivere la giornata mondiale del cioccolato

Cioccolato, che passione! Fondente, al latte, con nocciole…è solo una questione di gusti ma tutti amano questa prelibatezza ormai entrata nelle abitudini degli italiani. E naturalmente, Modica ne è la capitale gastronomica, con la sua particolarissima ricetta, invidiataci da tutto il mondo. In occasione della giornata mondiale del cioccolato che si terrà il 7 luglio, è stata condotta un’analisi sugli italiani e le loro abitudini con il cioccolato. Che siano praline, gelati, biscotti o semplicemente tavolete, l’analisi conferma che il nostro Paese è ghiotto di questo alimento.

ITALIANI, COME PREFERISCONO GUSTARE IL CIOCCOLATO?

Il cioccolato è considerato un dolce da gustare da soli per rilassarsi, ma anche un alimento da condividere con partner o familiari (40%). La maggior parte degli italiani preferisce gustare il cioccolato nelle proprie abitazioni (78%) ma una piccola percentuale lo consuma sia a casa che fuori (16%). Inoltre, sembra che il momento preferito per assaporare il cioccolato sia mentre si guarda la televisione (47%) o durante la vita di tutti i giorni, come una pausa rigenerante (42%).

FONDENTE O AL LATTE: IL DILEMMA

Dal punto di vista delle preferenze di gusto, il cioccolato fondente risulta essere la varietà preferita, (34%) seguita dal cioccolato al latte (33%) e dal cioccolato extra fondente (20%). Il cioccolato bianco è meno popolare, ma viene apprezzato per le sue possibilità di abbinamento con altri alimenti.

Infine, l’analisi rivela che i consumatori apprezzano il cioccolato per diversi motivi, tra cui la gratificazione personale, il desiderio di relax e la possibilità di ricaricarsi grazie alle proprietà energizzanti del cioccolato. Viene anche descritto come un alimento universale, nutriente e sfizioso.