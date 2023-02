Maurizio Costanzo, Franco Ruta, il cioccolato di Modica. Dobbiamo tantissimo al giornalista. VIDEO

“Andate a Modica, piuttosto che nello Yemen. Un cioccolato così, dall’odore così buono, parola mia, non l’ho mai sentito”. Modica, la provincia di Ragusa e quel cioccolato oggi divenuto Igp, deve moltissimo, ma tanto tanto, al giornalista Maurizio Costanzo che in una delle puntate del “Maurizio Costanzo Show” ospitò l’indimenticato Franco Ruta, produttore di cioccolato e all’epoca alla guida dell’Antica Dolceria Bonajuto. Una vetrina televisiva nazionale straordinaria per la promozione del cioccolato di Modica e per la stessa città barocca e in generale per tutta l’area iblea.

Maurizio Costanzo e l’invito ai telespettatori

Costanzo invitò i telespettatori a visitare la nostra provincia piuttosto che rischiare di essere rapiti in altre parti del mondo come era avvenuto qualche giorno prima ad alcuni turisti. Scegliete di conoscere l’Italia prima che le altre nazioni, era stato il messaggio del notissimo giornalista oggi scomparso ad 84 anni.

Idealmente la promozione del cioccolato di Modica, di Modica, del Sud Est siciliano, del nostro barocco, è passata anche da quei pochi minuti di trasmissione tv nazionale. E a Costanzo dunque, come del resto a Franco Ruta che il cioccolato l’ha portato fino al Parioli per quell’occasione, dobbiamo tantissimo.

La sua scomparsa ha emozionato tutti

Il mondo dello spettacolo e della cultura italiana piange la scomparsa di Maurizio Costanzo, avvenuta oggi a Roma all’età di 84 anni. Il giornalista, conduttore televisivo e autore ha lasciato un segno indelebile nella storia della televisione italiana, grazie alla sua lunga e brillante carriera in cui ha firmato decine di programmi radiofonici e televisivi e ha scritto numerosi libri di successo.

Ma non solo il mondo dello spettacolo piange la sua scomparsa: anche la provincia di Ragusa gli deve molto. Nel corso della sua carriera, infatti, Maurizio Costanzo ha ospitato diverse personalità e realtà del territorio ibleo, promuovendo la cultura, la tradizione e i prodotti locali.

Il cioccolato di Modica è divenuto un must

La promozione del cioccolato di Modica, così come la promozione del territorio ibleo e della Sicilia in generale, sono stati senza dubbio un grande contributo alla valorizzazione della cultura e della tradizione locali, e Costanzo ha svolto un ruolo fondamentale in questo senso. Grazie alle sue parole, molti turisti hanno scelto di visitare Modica e la provincia di Ragusa, scoprendo la bellezza di un territorio unico e autentico.

In questo senso, possiamo dire che a Maurizio Costanzo, così come a Franco Ruta per il cioccolato, dobbiamo tutti molto. Grazie alla loro passione, al loro impegno e alla loro promozione, la provincia di Ragusa e la Sicilia hanno avuto la possibilità di mostrare al mondo la loro straordinaria bellezza e la loro ricchezza culturale. E adesso entrambi si ritroveranno. Ci piace immaginare che faranno assaggiare un pezzo di cioccolato anche ai Santi.