E’ morto Maurizio Costanzo. Ha rivoluzionato il giornalismo televisivo.

Maurizio Costanzo, uno dei più noti e influenti giornalisti, autori e conduttori televisivi italiani, è morto oggi a Roma all’età di 84 anni. La notizia è stata confermata dal suo ufficio stampa.

Nato a Roma nel 1938, Costanzo è stato autore e conduttore di decine di programmi radiofonici e televisivi, nonché di commedie teatrali. Ha raggiunto la grande popolarità negli anni ’70 e ’80, conducendo programmi come Bontà loro, in onda sulla Rai nel 1976, e il Maurizio Costanzo show, in onda su Mediaset dal 1982. Tra i suoi programmi più noti c’è anche Buona domenica.

E’ stato anche grande scrittore

Ma Costanzo non si è limitato solo al mondo della televisione. Ha scritto numerosi libri, tra cui Chi mi credo di essere (2004), La strategia della tartaruga (2009) e Vi racconto l’Isis (2016). Il suo ultimo libro, Smemorabilia. Catalogo sentimentale degli oggetti perduti, è stato pubblicato nel 2022.

Costanzo è stato anche un grande appassionato di teatro. Nel 2015 ha pubblicato il libro Sipario! 50 anni di teatro. Storia e testi, in cui racconta la sua lunga carriera teatrale e ripercorre alcune delle sue opere più importanti.

Il matrimonio con Maria Dei Filippi

Nel 1995, Costanzo ha sposato la celebre conduttrice televisiva Maria De Filippi, con cui ha condiviso la passione per la televisione e il mondo dello spettacolo.

Con la sua scomparsa, l’Italia perde una figura di spicco della cultura e dell’intrattenimento, che ha segnato la storia della televisione italiana e ha influenzato generazioni di spettatori e professionisti del settore.