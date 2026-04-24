Addio a Franco Gallo: Gela piange lo storico corrispondente de “La Sicilia”

Il mondo del giornalismo siciliano è in lutto. Si è spento oggi pomeriggio, all’età di 61 anni, Franco Gallo, firma storica dell’informazione gelese e colonna portante della redazione locale del quotidiano La Sicilia.

Gallo non era solo un cronista, ma un vero e proprio punto di riferimento per l’intera comunità di Gela. Per anni ha raccontato le cronache del territorio nisseno con puntualità e passione, ricoprendo il ruolo di corrispondente per il quotidiano catanese. La sua capacità di analisi lo aveva portato a farsi apprezzare anche sul piccolo schermo: era infatti il volto e l’anima di “Agorà”, un seguitissimo programma televisivo di approfondimento politico che per anni ha animato il dibattito cittadino.

Tutto è accaduto in modo drammaticamente rapido. Quello che sembrava un malore improvviso nella notte tra lunedì e martedì ha fatto scattare subito i soccorsi: prima la corsa all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela, poi il trasferimento d’urgenza a Caltanissetta. Nonostante i medici abbiano tentato il tutto per tutto con un delicato intervento chirurgico, le sue condizioni si sono aggravate costantemente, fino al triste epilogo di questo pomeriggio.

La notizia ha fatto immediatamente il giro della città, suscitando una commozione sincera. Il sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano, insieme a molte altre autorità locali, ha voluto rendere omaggio a un uomo che ha vissuto il giornalismo come una missione civile. Con Franco Gallo se ne va un pezzo di storia dell’informazione siciliana, un cronista d’altri tempi che sapeva ancora ascoltare la gente prima di scrivere. Le condoglianze della redazione di Ragusaoggi.it alla famiglia.

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