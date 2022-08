Tutti gli uomini del presidente! De Luca regala cioccolato di Modica a Meloni dopo scelta Schifani. Ecco tutti i candidati del suo progetto politico

Chiusa a Marina di Ragusa la presentazione dei candidati inseriti nelle tre liste principali del progetto “De Luca sindaco di Sicilia”. Fanno parte della lista “Sicilia Vera” Giuseppe Spadola, ingegnere nucleare, già assessore di Pozzallo, Dario Giannone, avvocato impegnato nella progettazione anche per conto della Regione Siciliana, Katia Trovato, presidente di diverse associazioni culturali e Daniela Iurata, docente di discipline giuridiche.

Nella lista “Orgoglio siculo” i candidati sono Sonia Tenerezza, assistente sociale, Tonino Converso, imprenditore agricolo e Andrea Di Stefano, operatore tecnico 118.

Saverio Buscemi, gestore di poliambulatori odontoiatrici, Antonio Firullo, imprenditore, e Lara Cavalieri, dipendente Asp 7 di Ragusa.

Sono i candidati per la provincia di Ragusa della lista De Luca sindaco di Sicilia.

«A Ragusa, ha affermato De Luca, abbiamo presentato gli uomini e le donne che hanno aderito al progetto “De Luca Sindaco di Sicilia” e sono inseriti nelle tre liste che rappresentano i nostri pilastri. La prossima settimana vi presenteremo chi c’è nelle altre sei liste perché ha scelto di mettersi a servizio del territorio arruolandosi nel nostro esercito di liberazione della Sicilia. Noi avremo all’Ars uomini e donne protagonisti di una classe dirigente rinnovata e portiamo avanti un doppio impegno. La nostra campagna elettorale si fa sia per il parlamento siciliano sia per quello italiano. A Giorgia Meloni voglio solo dire grazie. Aver proposto la candidatura di Renato Schifani è un inaspettato quanto gradito dono. Siamo certi infatti che il popolo siciliano oggi sappia riconoscere chi lavora per migliorare e cambiare la Sicilia e chi invece rappresenta un sistema politico che porta con sé troppi scheletri nell’armadio che noi siamo pronti a svelare”. De Luca ha detto di aver regalato cioccolato di Modica e fiori alla Meloni dopo aver scelto Schifani come candidato presidente