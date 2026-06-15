Principio di incendio nella sede RAI di Palermo: redazione evacuata

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Momenti di apprensione nella sede RAI di Palermo dove si è verificato un principio di incendio, le cui cause sono attualmente in corso di accertamento.

La notizia è stata confermata dalla stessa RAI attraverso una nota ufficiale.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e la messa in sicurezza

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dei locali interessati.

Le squadre stanno inoltre effettuando le verifiche necessarie per accertare l’origine del rogo e verificare eventuali danni agli impianti e agli ambienti della sede.

Evacuata la redazione per precauzione

A scopo precauzionale è stata disposta l’evacuazione della redazione, in attesa del completamento delle operazioni di sicurezza.

Non si registrano al momento feriti.

Informazione garantita nonostante l’emergenza

Secondo le prime informazioni, la RAI sta predisponendo soluzioni alternative per garantire la continuità del servizio informativo.

Il Giornale Radio potrebbe essere trasmesso dalla sede distaccata di Catania, mentre si lavora per assicurare la regolare messa in onda del Telegiornale delle ore 14.

Situazione in evoluzione

La situazione resta in evoluzione e ulteriori aggiornamenti verranno forniti nelle prossime ore, non appena disponibili nuovi dettagli sulle cause dell’incendio e sulle condizioni della struttura.

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