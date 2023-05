All’Istituto Archimede di Modica confronto fra studenti, docenti ed autorità dello Stato

A parlare con gli studenti dell’Istituto superiore “Archimede” di Modica non poteva esserci “parterre” migliore. L’incontro, organizzato dalla direzione scolastica e dal docente Maurizio Buscema, si è tenuto nei giorni scorsi nella sede di via Fabrizio ed ha visto la partecipazione del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, Ignazio Portelli, il Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, e la commissaria straordinaria del Comune di Modica, Domenica Ficano. Un confronto aperto, schietto sui temi dello Stato e del suo ruolo e di quello dei cittadini. Certo da tempo non si vedeva una così alta presenza di autorità in una scuola.

Un incontro per scuotere gli animi degli studenti al valore dello Stato e del senso civico, le anime della democrazia.

Affrontare l’argomento in questo momento è quanto mai importante. Da indagini, infatti, non emerge un quadro confortante circa la conoscenza della Costituzione da parte degli studenti di quella scuola secondaria superiore che, in Italia, rappresenta l’anticamera verso la fase finale della formazione e fors’anche la porta verso il mondo del lavoro. Solo un 35 per cento tra gli studenti si dice sufficientemente informato su di essa ma si badi bene al dato, chiaramente disarmante, del 14 per cento che si dice di conoscerla bene. Un divario bello e buono. Che ben vengano, quindi, questi momenti di conoscenza prima e di confronto dopo soprattutto perchè altrimenti verrebbe spontaneo chiedersi se la scuola ed i mass media riescano realmente ad assolvere i compiti a loro dedicati e se la lontananza fra il mondo delle istituzioni e l’universo dei giovani si accentua sempre più. Ecco, quindi, che momenti di riflessione e di confronto su questi temi debbono essere non solo tappe di un cammino educativo e didattico ma percorsi ben strutturati all’interno delle istituzioni scolastiche, in cui i giovani ed i docenti giocano un ruolo importante. Istituzioni scolastiche che vogliamo definire palestre di formazione, fondamentali nella società di oggi