Allenamenti in corso e gare amichevole già in programma. Il percorso dello Scicli C. R. calcio in vista del nuovo Campionato di Promozione

Il nuovo corso dello Scicli C. R. calcio porta la firma della nuova dirigenza che ha riportato sui classici binari le fasi della preparazione ed ha perfezionato gli acquisti con gli innesti che andranno a comporre l’organico della squadra che giocherà il campionato di Promozione 2024-2025. Organico di squadra che ha nel pozzallese Peppe Rosa il nuovo tecnico. La nuova dirigenza si sta spendendo al massimo per riportare al “Ciccio Scapellato” entusiasmo nel gioco e pubblico. Al lavoro il presidente Franco Occhipinti, il direttore sportivo Saro Scollo ed il direttore generale Salvatore Barravecchia con Angelo Massari che svolge il ruolo di “supervisore della società”. Del team dirigenziale fanno parte anche Peppe Incatasciato imprenditore di Pozzallo e Claudio Minauda imprenditore di Scicli.

Il calendario delle gare amichevoli di agosto.

Martedì 13 agosto è prevista a Mazzarrone una prima amichevole con una squadra esterna dopo quella di esordio in famiglia dei giorni scorsi. A Mazzarrone i ragazzi di mister Rosa scenderanno per la partitella amichevole alle 17,30. Il 22 agosto una seconda amichevole: stavolta saranno a Modica per una gara che avrà inizio alle ore 18. Ad Avola, invece, ci saranno il 24 agosto ed a Pozzallo il 28 agosto con inizio alle 18.30.

