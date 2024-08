Alessandro Erra è il nuovo allenatore del Ragusa Calcio

L’Asd Ragusa Calcio 1949 ha annunciato il suo nuovo allenatore, Alessandro Erra, esperto tecnico con una lunga carriera nelle categorie Lega Pro e Serie D. Erra, 51 anni e originario di Genova, è stato scelto tra una forte concorrenza per guidare le aquile azzurre verso nuovi successi.

Con un curriculum che vanta sette campionati in Serie C con squadre come Catanzaro, Paganese e Vigor Lamezia, e dieci in Serie D con Nocerina, Angri, Gelbison e Sambiase, Erra è un profondo conoscitore della categoria e si prepara a intraprendere questa nuova avventura con il Ragusa.

“Sono molto felice di essere qui a Ragusa – dichiara mister Erra – La società che mi ha scelto ha delle motivazioni che ho trovato molto valide e stimolanti. Arrivo in una società “nuova”, espansa rispetto alla scorsa stagione, con imprenditori di spessore. Mi ha colpito l’aspetto umano delle persone con cui ho parlato e il progetto di crescita interessante che si sta mettendo in piedi. Sono onorato di far parte della famiglia azzurra.”

In merito al modulo di gioco, Erra spiega: “Il calcio ormai va in un’altra direzione rispetto ai moduli prestabiliti. L’importante è avere giocatori disponibili e disposti a sacrificarsi. Costruiremo una squadra con queste caratteristiche, che possa superare ogni ostacolo con cuore e determinazione.”

Il nuovo tecnico ha anche condiviso le sue impressioni sulla città: “Mi hanno parlato molto bene di Ragusa anche come città e ho già potuto vedere quanto sia bella. Spero di viverla al meglio e di avere il supporto di molti tifosi. Con una proprietà forte alle spalle, vogliamo fare le cose per bene. Siamo pronti a crescere partendo dalle esperienze già maturate, e questo ritengo possa essere il miglior viatico per il futuro.”

