Aggiudicati i lavori per stazione di metroferrovia “Polo Ospedaliero – Cisternazzi”

Aggiudicati i lavori per la Metroferrovia e il Polo Ospedaliero ai Cisternazzi: un passo decisivo per la mobilità urbana di Ragusa.

Con la Determinazione del Settore 11 Appalti, Contratti, Patrimonio n. 177 del 31 dicembre 2024, sono stati aggiudicati i lavori per il progetto “Metroferrovia – Polo Ospedaliero – Cisternazzi – Opere di connessione al tessuto urbano”. Ad aggiudicarsi l’intervento è stato il Consorzio Stabile Da Vinci, con sede a Milano, per un importo di 992.996 euro, inclusivi di 22.000 euro per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso del 31,62% sull’importo a base di gara di 1.442.000 euro.

Il sindaco Peppe Cassì ha sottolineato l’importanza di questo risultato:

“Un passo dopo l’altro, senza annunciare nulla che poi non trovi concretezza. Se a metà novembre avevamo presentato l’intervento che cambierà la viabilità dello svincolo per Modica e Catania in zona Cisternazzi, con la nascita di un parcheggio di interscambio e di una pista ciclabile, il nuovo anno è cominciato con l’affidamento di questi lavori. Come già affermato, una delle porte di accesso alla nostra città, resa ancora più importante dalla presenza dell’Ospedale Giovanni Paolo II, si prepara a un triplice, importante intervento. Voglio ringraziare tutti gli uffici coinvolti, che ancora una volta hanno svolto celermente tutto l’imprescindibile lavoro ‘oscuro’ che precede l’apertura di un cantiere”.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida, ha fornito maggiori dettagli sull’opera:

“Riepiloghiamo l’intervento, che rientra tra le opere di interconnessione tra la futura stazione della metroferrovia Cisternazzi e il tessuto urbano. L’aspetto forse più importante è la realizzazione di una rotatoria in sostituzione dell’attuale intersezione di collegamento alla SS115. La pista ciclabile, che aumenta la sicurezza degli spostamenti per i residenti e per chi non vuole utilizzare l’auto, sarà su un lato della carreggiata. Poco più in là sorgerà un nuovo parcheggio di interscambio da 61 posti auto, luogo dove lasciare la propria auto ed entrare comodamente in città utilizzando i mezzi pubblici”.

Un progetto strategico per la mobilità e la sostenibilità

L’intervento rappresenta un ulteriore passo avanti verso un modello di mobilità integrata e sostenibile, migliorando non solo l’accessibilità alla città ma anche la sicurezza stradale e l’integrazione tra i diversi mezzi di trasporto. La futura stazione della metroferrovia Cisternazzi fungerà da snodo centrale per collegare in modo più efficiente il centro urbano e le aree periferiche, offrendo alternative ecologiche e moderne al traffico automobilistico.

© Riproduzione riservata