Affidato l’incarico per autopsia sul corpo di Angelo Ventura

La Procura di Ragusa ha disposto l’autopsia sul corpo di Angelo Ventura, 39enne deceduto il 30 gennaio scorso a seguito di un colpo di fucile all’inguine. L’incarico per l’esame autoptico è stato conferito al medico legale Walter Dimauro e l’autopsia è in corso presso il cimitero di Vittoria. Il legale di Francesco Lo Monaco è l’avvocato Matteo Anzalone mentre la famiglia di Ventura è assistita dagli avvocati Salvatore Citrella e Nunzio Citrella.

Per la morte di Angelo Ventura, con l’ipotesi di reato di omicidio volontario (oltre alla detenzione e porto di arma clandestina e il munizionamento, e ricettazione) è in custodia cautelare in carcere il 42enne Francesco Lo Monaco, amico della vittima. Lo Monaco avrebbe lasciato Ventura al pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria assieme ad un’altra persona estranea, al momento, ai fatti, nel corso della notte del 29 gennaio per poi allontanarsi. Ventura, soccorso, è stato operato d’urgenza con un intervento di chirurgia vascolare ed è deceduto il mattino seguente. Secondo la versione di Lo Monaco resa agli inquirenti, sarebbe stato il Ventura stesso a esplodere il colpo e per una tragica fatalità avrebbe colpito se stesso. I fatti sarebbero accaduti nella terrazza di casa di Lo Monaco. Gli esiti dello ‘stub’ e dell’autopsia contribuiranno a fare chiarezza su quanto accaduto.

